Copaíbas abre nesta semana ciclo de debates sobre mudanças climáticas

Giro VEJA - segunda, 13 de junho

Os desdobramentos do desaparecimento de Pereira e Philips, a repercussão internacional do caso e a última pesquisa FSB/BTG Pactual são os destaques do dia

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira que há indícios de que "fizeram alguma maldade" com o indigenista Bruno Araújo Pereira e com o jornalista Dom Phillips, ambos desaparecidos há vários dias na Amazônia. Ainda assim, o presidente tentou mais uma vez tomar distância do caso, que repercute dentro e fora do Brasil. Além de dizer que o governo brasileiro já está fazendo todo o possível, Bolsonaro reclamou do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, que na semana passada determinou um prazo de cinco dias para que o governo prestasse contas sobre as investigações.