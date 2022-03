Convocado, Queiroga adia ida ao Senado para acompanhar Bolsonaro na Bahia

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Convocado a comparecer à Comissão de Direitos Humanos do Senado, o ministro Marcelo Queiroga havia confirmado presença para esta quarta-feira, mas pediu para adiar sua participação para acompanhar o presidente Jair Bolsonaro em uma viagem a Salvador. A ida de Queiroga foi remarcada para o próximo dia 29.

Na capital baiana, o presidente e o ministro devem participar da cerimônia de lançamento de uma obra de ampliação em um hospital das Obras Sociais Irmã Dulce.

Os senadores da comissão aprovaram a convocação de Queiroga no começo do mês passado para que ele preste informações sobre uma nota técnica do Ministério da Saúde que apontou que vacinas não têm efetividade e segurança contra a Covid-19, mas a hidroxicloroquina, sim. O documento foi assinado pelo então secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde da pasta, Helio Angotti Neto.

O autor do requerimento, Randolfe Rodrigues, apontou a “patente inobservância de normas e critérios científicos e técnicos e dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção, especialmente no combate à pandemia da Covid-19” da nota para justificar a convocação do ministro.

Inicialmente, Queiroga foi chamado a comparecer na terça-feira da semana passada, mas os senadores pediram a remarcação por conta do Ato da Terra, realizado na frente do Congresso. Agora, foi a vez do ministro pedir a mudança.