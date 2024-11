Convocado por CPI, investigado explica carona dada a ministro do STF

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Convocado à CPI das Bets do Senado nesta terça, o empresário Fernando Oliveira Lima, conhecido como Fernandin OIG, teve que explicar a carona que deu recentemente em seu jatinho para o ministro Kassio Nunes Marques, do STF. Os dois viajaram juntos para a festa de aniversário do cantor Gusttavo Lima, na Grécia.

Questionado pelo vice-presidente da comissão de inquérito, Alessandro Vieira (MDB-SE), o empresário afirmou que fez amizade com Nunes Marques no Piauí.

A carona para o ministro do Supremo de Brasília para Atenas, relatou Fernandin, seria originalmente no jato particular de Gusttavo Lima. “Ele foi convidado pelo Gusttavo, que tinha feito uma festa na noite anterior e acordou muito tarde, e aí o Gusttavo acordou e disse: ‘Vai logo daí, porque não dá tempo de vir para cá para Brasília’, e, aí, a gente foi.”

O empresário não soube informar a Vieira quanto tinha custado o voo da capital brasileira para a capital grega.

“O Kássio é um amigo meu de mais de dez anos atrás, lá do Piauí, de comer panelada, buchada de bode e galinha caipira. É só relação de amizade, mesmo. Tanto que nem conheço ele como Nunes Marques. Conheço o Kássio”, disse Fernandin.

Vieira lembrou que, antes de ser ministro do STF, ele era juiz federal no Tribunal Regional Federal da 1ª Região. O empresário disse que desconhecia a informação.

“O senhor conheceu ele na buchada?”, perguntou o vice-presidente da CPI. “Isso, mais de dez anos atrás”, reforçou Fernandin. “Buchada na sua casa ou na casa dele?”, emendou o senador. O empresário respondeu: “No Mercado da Piçarra”.

Pouco antes de encerrar as perguntas, Alessandro Vieira comentou que o Mercado da Piçarra é “bem frequentado”. Afirmou: “Nós temos um milionário e um ministro do Supremo na mesma buchada. Está vendo? Que alegria”.