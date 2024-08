Convênio da CNI e da ApexBrasil mira 200 milhões de dólares em negócios

Giro VEJA - Quinta, 1º de agosto

Milei agradece Brasil por assumir embaixada argentina na Venezuela

O presidente da Argentina, Javier Milei, agradeceu publicamente ao Brasil por assumir a custódia da embaixada argentina em Caracas, após a decisão do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, de expulsar o embaixador argentino do país. A crise na Venezuela e a repercussão do assassinato do líder do Hamas são destaques do Giro VEJA.