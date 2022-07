Convenção do PDT turbina buscas por Ciro Gomes no Google

A confirmação ocorrida na convenção nacional do PDT na quinta-feira do nome de Ciro Gomes como o postulante do partido à corrida presidencial neste ano fez crescer as buscas pelo nome do presidenciável no Google.

Levantamento do Trends, plataforma da gigante de tecnologia que mede o interesse do público sobre determinados temas, apontou que a busca pelo termo Ciro Gomes teve alta de 315% nas últimas 24 horas em relação às 24 horas anteriores. O presidenciável ficou entre os cinco assuntos de política que mais cresceram em buscas no Brasil no período.

Segundo o Google, os internautas também se interessaram por saber quem é Giselle Bezerra, namorada do presidenciável que esteve ao seu lado durante o seu discurso na convenção do partido na quinta. As pesquisas por Giselle cresceram 60 vezes nas últimas 24 horas. O termo “esposa Ciro Gomes” aumentou 42 vezes (ou 4.060%) e “mulher Ciro Gomes”, 37 vezes (3.610%).