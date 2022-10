Contra todas as pesquisas, PT mostra sua força no Nordeste

Atualizado em 2 out 2022, 23h36 - Publicado em 3 out 2022, 09h30

Durante a campanha, o Radar mostrou como as pesquisas eleitorais antecipavam um cenário desastroso para o PT no Nordeste, região com ampla parcela de eleitores do partido de Lula.

Em 2018, os petistas elegeram governadores em quatro estados da região: Rui Costa (Bahia), Wellington Dias (Piauí), Fátima Bezerra (Rio Grande do Norte) e Camilo Santana (Ceará).

Abertas as urnas neste domingo, o petismo mostrou que tem condições de manter seu domínio no Nordeste e ainda ampliar seu poder em estados importantes.

Os petistas levaram no primeiro turno o Ceará, com Elmano de Freitas, o Piauí, com Rafael Fonteles, e o Rio Grande do Norte, com Fátima Bezerra.

Além disso, estão no segundo turno na Bahia com Jerônimo e também disputarão os governos de São Paulo, com Fernando Haddad, de Santa Catarina, com Décio Lima, e do Sergipe, com Rogério Carvalho.