Contra terceirização de colégios, professores invadem a Assembleia do PR

Giro VEJA - segunda, 3 de junho

Temendo novas derrotas, governo faz reunião para alinhar articulação

O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, minimizou nesta segunda-feira, 3, as derrotas que o governo teve em recentes votações no Congresso. Alexandre Padilha disse que o governo é vitorioso nas propostas essenciais relacionadas a economia e políticas sociais. A articulação do governo e a cobrança do governador do RS, Eduardo Leite, são os destaques do Giro VEJA.