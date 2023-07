Contra racismo, Carrefour instala câmeras em seguranças da rede

Depois de sucessivos casos de racismo, o Grupo Carrefour Brasil anunciou, nesta segunda, a finalização da implementação de câmeras corporais em seguranças de lojas da rede em Salvador, na Bahia.

No total, são 30 lojas na cidade, com cerca de 200 bodycams. Em setembro, se dará o término da implantação no estado da Bahia, com 357 bodycams.

Considerando todo o país, o investimento deve chegar a 16 milhões de reais. Os equipamentos são usados pelos agentes de prevenção, que atuam dentro das lojas, e pelos agentes de segurança terceirizados.

“O uso e ampliação das bodycams nos permite um acompanhamento mais amplo das atividades, contribuindo para a prevenção de casos de violência, discriminação e racismo, protegendo assim nossos colaboradores e clientes”, diz Marcelo Tardin, vice-presidente de Projetos Estratégicos da rede.

