Contra Ômicron, Holanda decreta lockdown durante festas de fim de ano

O primeiro-ministro holandês Mark Rutte anunciou neste sábado, 18, que a Holanda entrará em novo lockdown já a partir de domingo. A medida, que deve se estender durante o Natal e Ano Novo, visa barrar a propagação da variante Ômicron e frear a quinta onda de Covid-19.

A estimativa do governo holandês é de que a variante Ômicron ultrapasse a Delta no país até o final do ano.

Restaurantes, bares, lojas, cinemas, museus e outros estabelecimentos não essenciais ficam suspensos até 14 de janeiro e, escolas, até ao menos 9 de janeiro, disse o premiê durante coletiva.

As medidas de restrição também valem para visitas: o número máximo de convidados que as pessoas podem receber em casa foi reduzida de quatro para dois, com exceção do Natal, em 25 de dezembro.