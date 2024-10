Contra Nunes, Marçal diz ter “certeza” da vitória de Boulos em São Paulo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ex-candidato do PRTB nas eleições municipais de São Paulo, Pablo Marçal, afirmou, nesta quarta-feira, que tem “certeza” da vitória de Guilherme Boulos (PSOL) contra o prefeito Ricardo Nunes (MDB) no segundo turno da disputa, que acontece no próximo dia 27. O ex-coach declarou que não apoiará o atual prefeito devido a sua “arrogância”.

“A arrogância demonstrada não só por ele, mas também por Tarcísio de Freitas, Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Silas Malafaia e Valdemar Costa Neto inviabiliza qualquer tipo de apoio”, declarou Marçal.

Por não apoiar Nunes na disputa, o candidato do PRTB disse que seus eleitores estão livres para votarem de acordo com suas convicções, princípios e ideologias, e que não terá culpa caso a candidatura de Boulos, classificada por Marçal como de “extrema esquerda”, saia vencedora.

“Infelizmente, entrei nessa eleição para evitar a vitória de Guilherme Boulos, e agora, lamento dizer, essa previsão se tornou uma certeza”, disse.