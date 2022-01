Contra Lula e Bolsonaro, Doria promete honestidade e competência ao país

Num país dividido entre o retorno de Lula e o petismo ao Planalto e a manutenção de tudo que está aí na gestão de Jair Bolsonaro, João Doria tentará martelar na campanha as bandeiras da honestidade e competência na Presidência da República.

Parece o básico para alguém que deseja governar um país complexo como o Brasil, mas os dois pilares tendem a marcar, na visão dos estrategistas tucanos, uma larga diferença entre Doria e os nomes que polarizam a política brasileira.

“O Brasil tem jeito. É só fazer uma gestão correta, com uma boa equipe, com prazo, com acompanhamento, gerenciamento, bons fornecedores e transparência. Com decência, com respeito ao dinheiro público, sem roubalheira. Isso faz toda a diferença”, disse Doria ontem ao falar dos resultados de sua gestão no governo de São Paulo.

O tucano pretende usar São Paulo como vitrine para mostrar ao resto do país que é possível governar sem o caos das bandeiras radicais do bolsonarismo nem o fisiologismo que saqueou estatais e ministérios durante os governos petistas.