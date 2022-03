Contra ACM Neto, PT lança Jerônimo como pré-candidato ao governo da Bahia

Em meio a conturbados anúncios sobre quem seria o pré-candidato do PT ao governo da Bahia, o partido bateu o martelo na tarde desta sexta e decidiu: será lançado o nome de Jerônimo Rodrigues, atual secretário estadual da Educação.

No início da semana, o senador Jaques Wagner (PT) — que desistiu da disputa e optou pela reeleição no Congresso — já havia declarado que a sigla lançaria candidato próprio, após a possibilidade de uma chapa com Otto Alencar (PSD) também não ter vingado. Em entrevista a uma rádio, o petista chegou a declarar que Rui Costa cumpriria seu mandato até o final, não disputando o Legislativo federal.

O falatório de Wagner pegou mal com o atual governador, que não gostou nada de ver o padrinho falando por ele de seu futuro político. “Não vou comentar possibilidades, com diálogos, porque, como disse antes a vocês, não dei nenhuma declaração sobre formação de chapa até aqui”, disse Costa.

Quem também não gostou nada de ser pego de surpresa pelas declarações do senador no início da semana foi o vice-governador João Leão, do PP — caso Costa de fato deixe o governo para tentar o Senado, o cacique é quem assumiria o Executivo baiano.

Depois do deslize, o partido, que é um dos principais aliados dos petistas no estado, ameaçou romper a parceria e até pular para o barco do ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil), maior adversário do PT na eleição deste ano e favorito nas pesquisas de intenção de voto. Wagner acabou se desculpando.