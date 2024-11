“Continuamos nosso trabalho com destemor”, diz Cármen Lúcia no TSE

A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Cármen Lúcia, abriu a sessão da corte nesta quinta-feira afirmando que compete à Justiça dar continuidade aos trabalhos com “tranquilidade, destemor e, principalmente, comprometimento com a democracia brasileira” depois de um homem-bomba morrer ao tentar atacar o STF com explosivos no início da noite de quarta-feira.

“O Brasil foi dormir preocupado com os acontecimentos que tiveram lugar especialmente na Praça dos Três Poderes e nas imediações do Supremo Tribunal Federal. Um ato grave de tentativa de uma pessoa acercar-se daquele lugar”, disse a ministra.

“A nós, servidoras e servidores, especialmente da Justiça constitucional e da Justiça eleitoral, compete dar continuidade às nossas funções para a preservação da necessária democracia brasileira, que não se abala diante de qualquer ato que possa eventualmente atentar ou buscar atentar contra pessoas, instituições e funções democráticas”, acrescentou.