Contarato aciona o TCU contra cortes de Bolsonaro na saúde

Atualizado em 10 out 2022, 12h09 - Publicado em 10 out 2022, 15h30

O senador Fabiano Contarato acionou o TCU para que o órgão apure ilegalidades no corte orçamentário no Ministério da Saúde que atingiu 12 programas essenciais do Sistema Único de Saúde.

Conforme a representação, as perdas no orçamento da Saúde chegam a 3,3 bilhões de reais, sendo que serão afetados principalmente programas que distribuem medicamentos para tratamento de Aids, infecções sexualmente transmissíveis e hepatites virais.

“Ainda que possível pelo administrador, a adoção de limites de empenho para fins de obediência às leis orçamentárias, estes limites não devem permitir a inobservância de preceitos constitucionais, tais como o direito social à saúde e a obrigação da União de financiar o mínimo existencial as pessoas portadoras do vírusHIV”, diz o senador.

Contarato pede a responsabilização dos agentes públicos e suspensão do contingenciamento realizado sobre as verbas discricionárias. “O contingenciamento de gastos vai de encontro a políticas públicas que objetivam atendimento para grupos sociais necessitados de assistência médica contínua. É absurda esta ofensa ao princípio constitucional de que a Saúde é direito de todos e dever do Estado”, frisa o senador.