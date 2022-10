Contar dispensa apoio de partidos no segundo turno em MS

Atualizado em 6 out 2022, 18h44 - Publicado em 6 out 2022, 18h11

Vitorioso no primeiro turno das eleições no Mato Grosso do Sul, o candidato do PRTB, Capitão Contar, tem sido procurado por grandes partidos interessados em declarar apoio ao seu projeto eleitoral, agora que ele desponta como favorito para governar o estado.

Apoiador fiel de Jair Bolsonaro, o capitão do Exército fez uma campanha franciscana, com pouco tempo de TV e sem recursos do fundo eleitoral. Avalia que venceu o primeiro turno por ter realizado um trabalho reconhecido como deputado estadual e pela declaração de apoio de Bolsonaro a ele durante o debate da Globo. Sobre o apoio dos partidos, Contar diz que vai dispensar e buscará priorizar o apoio de pessoas que representem o espírito político de mudança da sua campanha:

“Não fiz coligação. Meu vice é do PRTB. Não tenho partidos ao meu lado que tragam histórico de corrupção. Tenho sido procurado por políticos agora, mas estou dispensando apoios. Quero ser eleito sem rabo preso para limpar a corrupção e trabalhar com moralidade”, diz Contar.

Renan Barbosa Contar é natural de Campinas (SP) e tem 38 anos. É capitão da reserva do Exército Brasileiro. Se formou na AMAN. No primeiro turno, teve 26,71% dos votos contra 25,16% do segundo colocado, Eduardo Riedel, do PSDB.

