Bolsonaro fez barulho nas redes sociais com gastos do cartão corporativo

O assunto mais comentado na última semana sobre o ex-presidente nas redes sociais foi a gastança com o cartão corporativo. As 4,9 milhões de interações no Twitter, Facebook e Instagram correspondem a 22,4% do que foi dito sobre Jair Bolsonaro nessas plataformas.

O levantamento feito pelo software Vox Radar mostra quantas vezes o nome do ex-presidente foi relacionado com termos como “cartão corporativo”, “lanchonete”, “almoço” e “padaria”.

A análise das redes, entre os dias 11 e 18 de janeiro, foi encomendada pela startup de comunicação O Pauteiro.