Consumo de eletricidade em dezembro foi o maior dos últimos 18 anos

O consumo nacional de eletricidade em dezembro foi o maior para o mês em toda a série histórica, iniciada em 2004, diz o Ministério de Minas e Energia.

Com 42.937 GWh, este foi o segundo maior consumo total de 2021, perdendo apenas para março, diz a pasta. A demanda avançou 2% na comparação com dezembro de 2020.

De acordo com a Resenha Mensal da Empresa de Pesquisa Energética, o comércio e a indústria foram os responsáveis pelo aumento. O ano de 2021 fechou com 500.209 GWh de consumo acumulado em 12 meses, crescimento de 5,2% comparado a 2020.

O consumo de eletricidade na indústria expandiu 2,9% no mês, em comparação com igual período do ano anterior, registrando 15.077 GWh, o maior para dezembro desde 2014.