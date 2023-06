Consumo das famílias de SP chega a R$ 515 bilhões em 2023, mostra pesquisa

A pesquisa IPC Maps 2023 mostra o potencial de consumo dos brasileiros de 6,7 trilhões de reais neste ano. São Paulo é o município onde mais se consome e os gastos da família podem chegar a 515,4 bilhões de reais, uma variação 5,4% em relação ao ano anterior.

Os maiores gastos dos moradores da capital paulista são em habitação. Ao todo, são 141,3 bilhões de reais gastos com moradia. As classes B (58,6 bilhões) e C (47,3 bilhões) são as que mais consomem no setor.

Em relação às empresas, o potencial de gasto de São Paulo é de mais de 2 bilhões de reais, com destaque aos serviços, setor responsável pelo gasto de 1,3 bilhão de reais.

Potencial de consumo por cidade de São Paulo:

São Paulo – 515,427 bilhões de reais Campinas – 57,272 bilhões de reais Guarulhos – 45,738 bilhões de reais São Bernardo do Campo – 34,816 bilhões de reais Santo André – 34,531 bilhões de reais Ribeirão Preto – 33,824 bilhões de reais São José dos Campos – 33,332 bilhões de reais Sorocaba – 29,191 bilhões de reais Osasco – 26,503 bilhões de reais Santos – 23,056 bilhões de reais