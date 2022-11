Consultas sobre vistos de imigração crescem 600% no segundo turno

O fim de semana do segundo turno das eleições foi de alta procura por informações sobre imigração. De acordo com a D4U Immigration, que ajuda clientes na obtenção de vistos e mudança para outros países, a consulta foi 664% maior do que em períodos mais calmos. No primeiro turno, a procura foi mais de 200% superior “em relação a um final de semana normal”.

“Desde quando as pesquisas eleitorais começaram a ser veiculadas, já percebemos um aumento de 50% na procura de informações, mas o número de consultas após a definição das eleições superou todos os outros cenários, incluindo o 1º turno que, até então, tinha sido algo inédito para nós”, contou Wagner Pontes, CEO da empresa.

No sábado, 29, o aumento do fluxo do site da empresa foi de 172% de acessos. No domingo, 30, as consultas subiram 400% em relação à média geral da assessoria imigratória. Ao todo, foram mais de 11.000 procuras por imigração. Conforme dados do Itamaraty e pelo comportamento dos clientes da assessoria, os destinos mais requisitados são Estados Unidos e Portugal.