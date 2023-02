Construtora fecha 2022 com R$ 1,9 bilhão em vendas

Especializada no segmento imobiliário de alto padrão, a construtora Plaenge fechou 2022 com 1,9 bilhão de reais em vendas líquidas, crescimento de 4% no comparativo com o ano anterior. Para 2023, o investimento previsto é de 250 milhões de reais.

“Focamos em projetos concebidos para um público de média e alta renda, garantindo uma alta receptividade dos empreendimentos”, diz o gerente geral da Plaenge em Santa Catarina, Maurício Dallagrana