Construtora escolhe rede de hotéis para gerir resort milionário na Bahia

Em meio a cinco hectares preservados da Mata Atlântica, o Vivant EcoBeach Resort Barra Grande será administrado pela Livá Hotéis & Resorts. O empreendimento conta com 63 opções de hospedagem e projeta chegar a centenas quando a obra do espaço for finalizada.

“Estamos muito satisfeitos em chegar até aqui com 50% do projeto executado para entrar, no próximo ano, em uma nova fase. Até o final de 2024 teremos todo o projeto entregue e 100% operacional”, disse Jardel Couto, CEO da VCA Construtora, responsável por erguer o hotel.