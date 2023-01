Construtora diz que ministra do Turismo e marido devem R$ 822 mil

Numa ação cível no Tribunal de Justiça do Rio, a construtora João Fortes Engenharia cobra da ministra do Turismo, Daniela Carneiro, e de seu marido, Wagner Carneiro, o Waguinho, uma dívida de 822.875 reais pela compra de um imóvel na planta no condomínio Le Quartier Residences, no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste da capital fluminense.

Em fevereiro passado, a 25ª Câmara Cível votou por unanimidade rejeitar o pedido do casal, que pleiteou o cancelamento do contrato com a construtora, além de uma indenização por danos morais. O Le Quartier é um condomínio com piscina e apartamentos com até três quartos e varanda. Os blocos 1 e 2 já existem e o terceiro está em construção. Daniela e Waguinho adquiriram um imóvel de três quartos no bloco 3 no início de 2011.

Os dois acusam a construtora de não garantir o financiamento para a compra do bem. Já a construtora disse que recusou o empréstimo porque os compradores não tinham renda para pagar as prestações. Em fevereiro de 2011, o casal pagou 126.330 reais pelo imóvel, referente a uma parte do sinal e, segundo a construtora, ficou inadimplente com as suas obrigações restantes a partir de setembro daquele mesmo ano.

Daniela e Waguinho argumentaram que a pessoa que intermediou a venda teria prometido a concessão de um financiamento e dito que os vencimentos do casal seriam suficientes para a aprovação do crédito, o que mais tarde não se concretizou. Os compradores alegam que houve má fé dos vendedores. A Justiça reconheceu que, pela regra legal, a construtora não é obrigada a financiar os imóveis, ficando a cargo do comprador obter um empréstimo para tal.

Em 2016, a construtora avisou ao casal da dívida que, naquele momento, considerando correção monetária, multas e juros, ultrapassava os 800.000 reais. A construtora também ameaçou colocar os nomes dos compradores nos serviços de proteção ao crédito e disse que levaria o direito de aquisição do imóvel a leilão extrajudicial, o que mais tarde veio a acontecer.

Desembargadores da 25ª Câmara Cível do TJRJ entenderam em fevereiro passado, durante o julgamento de um recurso interposto por Daniela e Waguinho, que o pedido de cancelamento de contrato, rescisão dos valores pagos no sinal e pagamento de danos morais pela construtora não encontrava amparo jurídico e condenou o casal ao pagamento de custas processuais de 1% sobre o valor da causa.