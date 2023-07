Construção de prédio de luxo vira guerra judicial no DF

A construção de um residencial de luxo na região que abriga alguns apartamentos de ministros de tribunais superiores — alguns do STJ — em Brasília, na Asa Sul, virou uma batalha judicial com troca de acusações, nos bastidores, sobre suposto abuso de poder.

A construtora teve o empreendimento embargado recentemente, sob alegação de que a obra poderia trazer riscos aos prédios das excelências por causa da construção de dois níveis de estacionamento no subsolo. O fato de o canteiro de obras avançar sobre o estacionamento público de veículos da quadra também foi citado.

Ao recorrer, a empreiteira comprovou ter seguido todos os passos para realização do projeto e dispor de todas as autorizações do Estado, tendo um parecer da Procuradoria-Geral do Distrito Federal recomendando a continuidade da obra. A novela, no entanto, segue.

