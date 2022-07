Conselho político de Lula se reúne em SP para discutir pré-campanha

O conselho político da chapa Lula–Alckmin está reunido na manhã desta segunda-feira, em São Paulo, para discutir temas relacionados à pré-campanha da dupla ao Planalto.

A reunião — que já era prevista há algumas semanas — acontece em meio à escalada de violência política no país e deverá abordar, principalmente, a questão da segurança dos pré-candidatos.

No último sábado, o tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu (PR) Marcelo Arruda foi assassinado a tiros durante sua festa de aniversário por um policial penal que gritava palavras de ordem a favor do presidente Jair Bolsonaro.