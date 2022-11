Conselho político da transição faz primeira reunião nesta sexta

Membros do conselho político da transição terão a primeira reunião do grupo, às 10h desta sexta-feira, em Brasília. No total, representantes de 14 partidos integram o grupo: PSB, PT, Solidariedade, PV, Psol, PC do B, Rede, Agir, PROS, Avante, PDT, PSD, MDB e Cidadania.

Gleisi Hoffmann (PT-PR) coordenará os trabalhos na sede do CCBB, onde funciona o gabinete da transição. Entre os integrantes do grupo estão os senadores emedebistas Renan Calheiros (AL) e Jader Barbalho (PA), o presidente do PSB, Carlos Siqueira, o deputado federal Wolney Queiroz (PDT-CE) e o presidente do PSOL, Juliano Medeiros.

Veja a lista de integrantes do conselho político da transição: