Conselho de Ética da Câmara do Rio aprova cassação de Gabriel Monteiro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Conselho de Ética da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro aprovou por unanimidade nesta quinta-feira a perda do mandato do vereador Gabriel Monteiro (PL) por quebra de decoro parlamentar.

Ex-PM e youtuber, ele é acusado por antigos funcionários de estupro, assédio sexual e moral e de manipular os vídeos que faz com supostas denúncias em suas redes sociais.

O vereador Chico Alencar (PSOL) foi o autor do relatório que pediu a perda de mandato, aprovado pelos sete integrantes do Conselho. Na próxima terça-feira, o plenário da Câmara dos Vereadores irá referendar ou não a decisão desta quinta.