Conselheiros de Bolsonaro temem por sua reação no caso Guimarães

Há uma operação em curso no Planalto neste momento para evitar que Jair Bolsonaro solte alguma fala que possa ser interpretada como apoio a Pedro Guimarães, o presidente da Caixa acusado de assédio sexual por diferentes servidoras.

O caso é considerado um “desastre político” para o governo, que tentava melhorar a imagem do presidente no eleitorado feminino.

Bolsonaro gosta de Guimarães. Desenvolveu com ele uma ótima relação no governo. Foi aconselhado a exonerar o auxiliar e não vacilar diante dos fatos que começaram a surgir sobre a conduta do banqueiro com as servidoras, mas até agora não se manifestou.

“O nosso esforço é para evitar que o presidente diga alguma coisa que possa parecer solidária ao Pedro”, diz um interlocutor do governo ao Radar.