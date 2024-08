Congresso volta esvaziado; Senado debate como votar propostas polêmicas

O recesso do Legislativo terminou oficialmente na última quinta-feira, 1º de agosto, mas, na semana que começa nesta segunda-feira, 5, o Congresso continuará esvaziado. A proximidade das eleições municipais, com o primeiro turno marcado para 6 de outubro, retém a atenção da maioria dos parlamentares.

No Senado, o presidente Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e os líderes de bancadas devem discutir a portas fechadas, no começo desta semana, como proceder com a tramitação de propostas com impacto político e controvérsia na opinião pública, como:

a compensação fiscal da desoneração da folha de pagamentos;

a regulamentação de cassinos e jogos de azar;

a autonomia orçamentária do Banco Central;

a PEC do marco temporal para demarcação de terras indígenas.

O corredor das comissões no Senado deve ter espaço para alguma movimentação. A CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas vai colher depoimentos de testemunhas e investigados na terça e na quarta-feira.

Também na terça, estão marcadas reuniões das comissões de Serviços de Infraestrutura (CI), de Assuntos Econômicos (CAE), de Educação e Cultura (CE) e de Segurança Pública (CSP), além da Comissão Mista Permanente sobre Migrações Internacionais e Refugiados (CMMIR).