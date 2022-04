Congresso vai promulgar nova lei sobre recursos para mulheres na política

O Congresso Nacional vai promulgar em sessão solene nesta terça a proposta de emenda à Constituição do senador Carlos Fávaro (PSD-MT), que garante a destinação de recursos do fundo partidário para desenvolvimento de ações para mulheres na política e 30% dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para as candidaturas proporcionais femininas.

“Lutar pela representatividade da população é lutar pela democracia. Agora, estarão garantidas, por lei, novas regras de financiamento eleitoral das candidaturas para fomentar a participação das mulheres na política nacional, para que tenhamos nas próximas eleições candidatos e candidatas numa disputa equânime”, diz Fávaro.

A nova redação da Constituição passa a vigorar em abril de 2023, um ano após a promulgação.