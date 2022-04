Congresso terá homenagem à memória de judeus mortos pelos nazistas

Na noite desta quarta, as torres do Congresso Nacional serão iluminadas às 19h com a projeção da frase “Holocausto Nunca Mais”. Como em anos anteriores, o ato é uma ação da Confederação Israelita do Brasil que conta com o apoio do Senado e do Congresso Nacional.

A iniciativa marca o Yom Hashoá VehaGvurá (Dia do Holocausto e do Heroísmo), quando no mundo inteiro presta-se homenagem à memória dos seis milhões de judeus e outras minorias exterminadas pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, no episódio mais sombrio da história moderna. Lembra-se também o espírito de resistência dos que conseguiram se rebelar em cidades europeias ocupadas e em campos de concentração e extermínio.

“A luta contra o antissemitismo é permanente. O ódio aos judeus cresce globalmente e não faltam negacionistas e revisionistas que distorcem a história. É preciso sempre lembrar este episódio soturno para que algo parecido não volte a ocorrer nunca mais, com mais ninguém. Aquilo que imaginávamos distante ainda se mostra presente nos dias de hoje. Banalizar o Holocausto é inaceitável. Holocausto Nunca Mais!”, diz o presidente da Conib, Claudio Lottenberg.