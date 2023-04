Congresso terá frente parlamentar antirracista nesta terça

O Congresso vai ganhar nesta semana a Frente Parlamentar Mista Antirracismo, que terá como coordenador o senador Paulo Paim (PT-RS). A instalação vai acontecer no fim da manhã desta terça-feira no Senado, sede das reuniões do colegiado — que também contará com deputados federais.

Para Paim, uma das principais metas do grupo será o respeito aos direitos e às garantias fundamentais da população negra. “Queremos o bem de todos, sem preconceitos e quaisquer formas de discriminação, como reza a nossa Carta Maior. A Frente nos guiará e norteará os caminhos para continuarmos lutando por uma sociedade mais justa, solidária e humana”, afirma o senador Paim.

A frente parlamentar tem entre as suas finalidades a promoção de debates e iniciativas a respeito de políticas públicas e outras medidas que busquem efetivar a igualdade racial prevista na Constituição.