Congresso reforça aparelhamento político ao fragilizar Lei das Estatais

Uma das grandes marcas dos governos do PT, o aparelhamento político de estatais — com a companheirada pilotando cofres bilionários e o comando de grandes conglomerados públicos — produziu um dos maiores escândalos de corrupção da história do país. Na Petrobras, em apenas uma diretoria, a Lava-Jato descobriu que o PT recebeu 1 bilhão de reais em propinas.

Fundos de pensão de empresas públicas foram assaltados por camaradas do petismo — trabalhadores pagam até hoje, com desconto nos salários, a roubalheira dos tempos petistas. Nos bancos públicos, apadrinhados políticos permitiram toda sorte de desvios. Os Correios, além de cartas e encomendas, entregavam escândalos ao noticiário nacional durante as gestões petistas.

Para afastar essa gente compromissada com o partido, mas nada comprometida com a boa gestão e a saúde das estatais, o governo de Michel Temer aprovou, em 2016, a lei que, entre outros dispositivos, previa que colegas do rei, os caciques com influência na máquina partidária, pudessem assumir o comando de empresas públicas nos 36 meses posteriores à eleição.

Reeleito, Lula nem tomou posse e já avançou contra a norma valendo-se, para isso, da parceria do Congresso. Depois de receber o apoio de alguns dos economistas mais respeitados do país na campanha, decidiu colocar o companheiro Aloizio Mercadante para gerenciar o cofre bilionário do BNDES. Se quisesse uma gestão técnica, voltada para fortalecer o banco — não para se servir dele –, o petista teria uma lista de renomados profissionais para o cargo. Mercadante vai ao BNDES porque Lula deseja uma gestão política no órgão. É o velho método.