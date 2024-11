Congresso recebe atas de votação das eleições venezuelanas

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional do Congresso (CREDN) recebeu, na última quarta-feira, um relatório e as atas originais de votação das eleições venezuelanas, ocorridas em julho deste ano. Os documentos foram entregues ao órgão por Gustavo Silva, um dos observadores do processo eleitoral e opositor do governo de Nicolás Maduro, reeleito naquele contexto.

Silva reuniu-se com os deputados Lucas Redecker (PSDB-RS), presidente da CREDN, e Marcel van Hattem (Novo-RS). Segundo o opositor, o momento exige pressão internacional.

“Vários países e parlamentos já reconhecem a vitória da oposição e a posição do Brasil é fundamental neste processo”, disse.

Após o encontro, Redecker afirmou que os documentos trazidos por Silva são fundamentais para o entendimento sobre o processo eleitoral venezuelano que manteve Maduro no poder. Van Hattem foi categórico sobre o que pensa acerca do pleito.

“Houve fraude e o Brasil não pode, de forma alguma, enviar representante para a posse ilegítima do Maduro em janeiro”, ressaltou.

Na próxima terça-feira, dia 3 de dezembro, a CREDN fará uma audiência pública sobre o tema e, para o evento, convidou Edmundo González, adversário de Maduro em julho, a líder política Maria Corina Machado, e representantes do Centro Carter, do Instituto Atlas Intel, da Missão de Observação Eleitoral e do Portal Votoscopio.