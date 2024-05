Congresso mantém veto de Bolsonaro à criminalização das fake news

Giro VEJA - terça, 28 de maio

Acordo sai antes de instalação da CPI dos Planos de Saúde

Em reunião na tarde desta terça-feira, 28, o presidente da Câmara, Arthur Lira, e representantes da Amil e da Unimed fecharam um acordo para que as operadoras de planos de saúde suspendam os cancelamentos unilaterais que fizeram envolvendo, principalmente, idosos e crianças com Transtorno do Espectro Autista, segundo a coluna Radar. O autor da CPI dos Planos de Saúde diz que o acordo, no entanto, não invalida a Comissão. Saiba mais em Giro VEJA.