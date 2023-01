Congresso em SP debate o futuro da cannabis medicinal na América Latina

A segunda edição da Medical Cannabis Fair e do Congresso Brasileiro de Cannabis Medicinal ocorre nos dias 4 e 5 de maio, no Expo Center Norte, em São Paulo. Os eventos devem reunir cerca de 8.000 profissionais do setor, com mais de 60 estandes de exposição e a apresentação dos produtos de uma centena de marcas do Brasil e da América Latina.

Além da prospecção de negócios, os dois dias de evento contam com mais de 70 palestras sobre os usos da cannabis para cura de patologias, modelos de negócio do setor e a legislação.

A Anvisa já concedeu 68.775 permissões para exportação de produtos a base de cannabis, entre 2015 e 2021. Estudo da New Frontier Data mostra que o setor pode movimentar quase 5 bilhões de reais por ano no Brasil e criar 300.000 empregos diretos.