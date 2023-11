Congresso deve votar projeto sobre mercado de carbono na próxima semana

O planeta enfrenta uma série de eventos climáticos extremos, como a atual intensa onda de calor em diversas regiões do Brasil, as enchentes no Paquistão que mataram quase 150 pessoas, as secas e incêndios na América do Norte e as ondas de calor no sul da Ásia e na Europa. Segundo o estudo Global Catastrophe Recap, da seguradora Aon, de janeiro a setembro de 2023, houve 75.000 mortes e perdas econômicas de 295 bilhões de dólares em decorrência de eventos climáticos.

Diante de tais dados, a urgência do debate sobre a regulação do mercado de carbono ganha destaque. Projeto de Lei 2148/15, que estabelece o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa, previsto para ser votado na próxima semana, pode ser grande trunfo do Brasil na COP-28 em Dubai.

Considerado prioritário pelo governo e pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, o texto foi aprovado pela Comissão de Meio Ambiente do Senado no último mês e integra a “agenda verde” nacional neste segundo semestre. Além disso, para se consolidar como líder global da transição, é necessário estabelecer mecanismos de mercado que impulsionem a concessão e comercialização de ativos sustentáveis a fim de acelerar a transição da economia.

O projeto é encarado como peça chave para promover uma economia mais verde. A relevância do tema se intensifica à medida que o Brasil se aproxima da COP28, em Dubai, a partir de 30 de novembro, onde o país terá a oportunidade de demonstrar seu compromisso global com a sustentabilidade. Vale ressaltar que mecanismos de mercado para controle de emissões são previstos desde o protocolo de Kyoto. Na COP27, realizada em 2022 no Egito, o mercado de carbono também foi debatido e, depois de um ano, o Brasil ainda não conseguiu regulamentar o tema.

Outro ponto fundamental diz respeito à criação de novas oportunidades de crescimento econômico a partir da regulação, com previsão de alta demanda por soluções com mecanismos que retiram CO2 da atmosfera, como recuperação da vegetação nativa, restauração ecológica e reflorestamento, cenário que vai elevar a arrecadação tributária, com ampliação de recursos, e ainda gerar empregos e crescimento para o país.

Continua após a publicidade