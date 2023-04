Congresso deve destravar nesta semana análise de MPs de Lula

Depois de muita discussão nos bastidores do Congresso, deputados e senadores devem iniciar nesta semana a análise das primeiras medidas provisórias nos âmbitos da comissões mistas do Parlamento.

Quatro MPs consideradas urgentes terão as respectivas comissões mistas instaladas na terça.

A MP 1.554, que formalizou a nova estrutura do governo Lula, com seus 37 ministérios, precisa ser votada por senadores e deputados até o dia 1° de junho, ou perderá a validade.

A MP 1.160 trata da volta do voto de qualidade no Carf, tema considerado prioritário pela equipe econômica do governo. Com a edição da norma, os conselheiros representantes da Fazenda Nacional, que são os presidentes de turmas e câmaras no Carf, poderão desempatar as votações a favor da União. A medida também perderá validade se não for referendada até 1° de junho.

As outras duas MPs na lista tratam da retomada de programas sociais de Lula, como o Bolsa Família de 600 reais e o Minha Casa, Minha Vida. Ambas precisam do aval do Parlamento até meados de junho.