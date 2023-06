Congresso de Inovação da CNI trará economista italiana ao Brasil

Entre os dias 27 e 28 de setembro, o São Paulo Expo receberá o Congresso Internacional de Inovação da Indústria, organizado pela CNI e pelo Sebrae. Nesta 10ª edição, o Congresso de Inovação passará a ser internacional e terá como tema a Ecoinovação.

Uma das presenças já confirmadas no evento é a economista italiana Mariana Mazzucato, especialista em financiamento para inovação e professora de economia da Universidade de Sussex, na Inglaterra, além de autora de importantes livros sobre indústria e inovação.

O evento reúne representantes do setor empresarial, do poder público e da academia para trocar experiências e buscar soluções, com foco na inovação, com vistas à formulação de políticas públicas para fomento à competitividade do país.

O tema Ecoinovação foi o escolhido por ser uma tendência mundial, que vem promovendo mudanças paradigmáticas nos modelos de negócios das empresas e que se tornou fundamental para a construção de novos parâmetros de sustentabilidade e competitividade para o setor industrial, no Brasil e no mundo.

As inscrições para o evento são gratuitas e foram abertas nesta quarta, no site do evento.