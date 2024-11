Congresso da Prefeitura de SP tem Alceu Valença e Elba Ramalho

A Secretaria Municipal de Educação de São Paulo está promovendo um congresso, voltado aos profissionais da rede municipal de ensino, que contará com a participação de nomes como Francisco Imbernón e Socorro Acioli durante uma conferência de formação de professores, e os cantores e compositores Alceu Valença e Elba Ramalho dentre as atrações culturais. Com o tema “Conectar Saberes para a Prática”, o VII Congresso Municipal de Educação acontecerá nos dias 27, 28 e 29 de novembro, das 8h às 18h, no Distrito do Anhembi, na capital paulista.

De acordo com a secretaria, o objetivo é promover a reflexão qualificada em torno dos conceitos orientadores do Currículo da Cidade: equidade, educação inclusiva e integral, sendo uma ampla ação formativa para os educadores da Rede Municipal de Ensino de São Paulo, trazendo inovações pedagógicas e impactando positivamente o processo educativo.

Na programação, estão previstas conferências com especialistas da área educacional, mesas redondas com reflexões sobre equidade e educação inclusiva com gestores e pesquisadores, além de rodas de conversa e oficinas práticas.

A estimativa da Prefeitura é que cerca de 9.000 profissionais da educação de diferentes regiões da cidade participem do congresso. Entre eles, estarão, por exemplo, docentes, gestores escolares e profissionais da equipe de apoio.

Podem se inscrever os profissionais das unidades da Rede Municipal de Ensino da capital, das Diretorias Regionais de Educação, dos Centros Educacionais Unificados (CEUs), e da Secretaria Municipal de Educação, além de profissionais convidados.