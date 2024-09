Congresso aprova inclusão de Eduardo Campos no Livro dos Heróis da Pátria

O plenário do Senado aprovou nesta quarta um projeto de lei que inscreve o ex-governador de Pernambuco, ex-ministro e ex-deputado federal Eduardo Campos, morto há pouco mais de dez anos dez anos em um acidente aéreo, no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria.

Já aprovado pela Câmara, em agosto, o PL foi apresentado pelo deputado Felipe Carreras (PSB-PE) e segue para sanção presidencial.

O livro fica no memorial cívico Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, em Brasília e é destinado ao registro do nome de brasileiros e brasileiras que tenham oferecido a vida para a defesa e a construção do Brasil, com dedicação e heroísmo, como determina a Lei 11.597, de 2007.