Congresso analisa vetos de Bolsonaro de olho no Orçamento da União

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo.

O Congresso Nacional reúne-se em sessão nesta terça para analisar se derruba ou confirma 26 vetos de Jair Bolsonaro.

A sessão na Câmara dos Deputados está prevista para as 14h e a do Senado, para as 18h. Os deputados deliberam novamente às 20h.

A análise dos vetos abre caminho para que os congressistas finalmente enfrentem a “subida da montanha” que será a votação do Orçamento da União, na próxima semana.