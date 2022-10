Confira como ficou a ‘nova’ Câmara que assumirá em 2023

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

3 out 2022, 01h21

A eleição deste domingo revelou uma onda de direita na votação para a Câmara dos Deputados. O PL de Jair Bolsonaro, por exemplo, tornou-se o maior partido da Casa, com impressionantes 99 deputados. A federação formada pelos partidos que apoiam Lula fez 80 parlamentares. O União Brasil fico em terceiro lugar com 59 deputados. Confira a lista do TSE: