‘Confesso que chorei de dor na alma’, diz Fux sobre destruição no STF

Alguns ministros guardavam no plenário do STF as togas que usaram em julgamentos históricos e livros presenteados por juristas que compareciam a sessões do Supremo. A invasão bolsonarista destruiu todos esses itens pessoais de valor sentimental para os magistrados.

Veja o que diz Luiz Fux, sobre o desastre na Corte: “Quando ministro do STJ, sonhava com o STF. Certo dia, pedi para visitar o plenário. Havia recebido uma mensagem por áudio do então presidente Lula. Passaram-se os anos e fui nomeado pela presidente Dilma. Foi com tristeza que vi deixada nas calçadas do Três Poderes a cadeira que sonhei ocupar. Senti uma dor impossível de se revelar. Quanta tristeza para um juiz de carreira que ocupou a presidência da Corte. Confesso que chorei de dor na alma”.