Conferência vai reunir ex-presidentes e ex-diretores do Banco Central

Giro VEJA – terça, 14 de maio

Enchente volta a piorar no RS e governo prepara esquema para voos

Diante da elevação do lago Guaíba e do alto risco de inundações, a prefeitura de Porto Alegre deu início à evacuação de um bairro na Zona Sul da capital gaúcha, nesta terça-feira, 14. As águas voltaram a subir depois das chuvas do final de semana. Saiba mais no Giro VEJA.