Confederação Brasileira de Voleibol avança na agenda climática

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Confederação Brasileira de Voleibol fecha 2024 com a única entidade esportiva nacional a receber o Selo Ouro 2024 pela gestão de suas emissões de gases do efeito estufa, segundo o GHG Protocol, que no Brasil é gerenciado pela FGV.

“O certificado mostra o comprometimento da CBV com a redução de impactos ambientais em suas ações e competições”, diz a entidade.

Para marcar a conquista, serão realizadas ações especiais durante a última etapa do Circuito Brasileiro de vôlei de praia, que acontece a partir do dia 21, na Praia de Copacabana.

As duplas campeãs da temporada 2024 e cinco torcedores escolhidos na arquibancada terão as emissões de carbono do último ano compensadas pela CBV, considerando seus estilos de vida. Além disso, todo o público poderá informar, via QR Code, como foi seu deslocamento até a arena, para que estas emissões também possam ser compensadas.

“A CBV trabalha para manter a excelência esportiva do voleibol brasileiro, mas também acredita no poder transformador do esporte fora das quadras”, diz Radamés Lattari, presidente da CBV.