‘Conexão GloboNews’ fecha semestre na liderança da TV paga

O telejornal Conexão GloboNews é líder de audiência desde a sua estreia, no dia 26 de julho do ano passado, até o último dia 12 em São Paulo e no PNT.

Apresentado pelo trio Camila Bomfim, Leilane Neubarth e José Roberto Burnier, o noticiário obteve 26% mais audiência que o segundo colocado (Discovery Kids).

Na comparação com os demais canais de notícias, a audiência do Conexão GloboNews é 51% maior que a soma dos concorrentes no mesmo horário.