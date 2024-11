“Conexão Baku-Rio” ajuda Brasil a defender financiamento climático no G20

Quando estavam na COP29, no Azerbaijão, Geraldo Alckmin e Marina Silva ouviram apelos de ambientalistas para que o Brasil, durante a cúpula do G20 no Rio, incluísse no texto da resolução do encontro o compromisso dos líderes do bloco com o financiamento climático defendido em Baku – e assim foi feito.

“Nós aguardamos com expectativa um resultado positivo sobre o Novo Objetivo Coletivo Quantificado de Financiamento Climático (NCQG) em Baku. Nós nos damos nosso apoio à Presidência da COP29 e nos comprometemos a negociações bem-sucedidas em Baku. Nós também damos nosso apoio à Presidência da COP30, em 2025”, diz a declaração de líderes do G20.

Presente em uma reunião de brasileiros na COP com o vice-presidente e a ministra, o coordenador da Frente Ambientalista do Congresso, deputado Nilto Tatto (PT-SP), disse que a expectativa no Azerbaijão é por um novo acordo para países ricos providenciarem entre 200 bilhões e 300 bilhões de dólares por ano para remunerar serviços climáticos.

As negociações entre os diplomatas dos governos nacionais devem entrar na reta final a partir desta sexta-feira.