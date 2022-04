Condenado por abuso político, ex-governador do Pará desiste de candidatura

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Inelegível até este ano, o ex-governador do Pará Simão Jatene (sem partido) desistiu de ser candidato nas eleições deste ano.

Condenado pelo TSE por abuso do poder econômico e político praticado durante a campanha de 2014, o ex-tucano foi às redes sociais anunciar que não disputará cargos eletivos. Ele esteve à frente do Executivo paraense entre 2003 e 2007 e de 2011 a 2019.

Jatene, que tem flertado com o bolsonarismo, só teria espaço numa eventual candidatura a deputado, o que seria considerado um downgrade muito violento para o político que foi três vezes governador. Ele alegou que não quer ir aos tribunais em busca do direito de ser candidato e que não quer concorrer sub júdice.