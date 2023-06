Condenado, Bolsonaro só perde para Anitta nas buscas no YouTube

Com o julgamento e a condenação de Jair Bolsonaro no TSE, nesta sexta, as pesquisas por inelegibilidade no Google alcançaram nesta semana o maior patamar de interesse dos últimos cinco anos no Brasil.

Na comparação dos últimos sete dias com o período anterior, Jair Bolsonaro foi a segunda personalidade com maior crescimento no YouTube no Brasil, atrás apenas de Anitta. As pesquisas dobraram nesse período.

A busca por “o que é inelegibilidade?” é a segunda pergunta com maior crescimento (+200%) da categoria “lei e governo” no Brasil, na comparação dos últimos sete dias com o período anterior.

A dúvida sobre “quantos ministros votam no TSE?” é a terceira pergunta dessa lista, com crescimento de 150%.

Distrito Federal, Rio Grande do Norte, Paraíba, Rondônia e Piauí são as unidades federativas com mais interesse de busca por inelegibilidade no Brasil nos últimos sete dias.

“Bolsonaro julgamento”, “PIX Bolsonaro”, “inelegível” e “TSE” foram os termos mais buscados na categoria de “política” no Brasil nos últimos sete dias.

A consulta por “julgamento TSE ao vivo” foi a segunda com maior crescimento na consulta no Brasil na comparação dos últimos sete dias com o período anterior, atrás apenas de “Fluminense x Sporting Cristal ao vivo”.

Continua após a publicidade

Siga