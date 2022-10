Compras no cartão revelam retomada do mercado de esportes e academias

Atualizado em 20 out 2022, 12h54 - Publicado em 20 out 2022, 14h30

Após um ano marcado pelo isolamento social, o mercado de atividades físicas demonstra sinais de reação. É o que demonstra a Visa Consulting & Analytics, que analisou transações no Brasil com credenciais Visa, nos primeiros semestres de 2021 e 2022. As compras presenciais e online aumentaram 74%.

No período, as transações em estabelecimentos cresceram 69%, enquanto as compras digitais subiram 78%. Os números demonstram uma tendência da maior presença do e-commerce no setor.

“O crescimento dos pagamentos eletrônicos em 2022 para atividades físicas é a comprovação de que a tecnologia é um grande aliado das empresas na fidelização de clientes. A manutenção dos canais virtuais tem sido crucial para os estabelecimentos que querem oferecer mais conveniência, segurança e omnicanalidade aos consumidores”, afirma Oscar Pettezzoni, diretor executivo da Visa Consulting & Analytics.